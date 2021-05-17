CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRAYI KARŞILIKSIZ OLARAK ESNAFIMIZA VERİYORUZ (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRAYI KARŞILIKSIZ OLARAK ESNAFIMIZA VERİYORUZ (1)

17.05.2021 23:29
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRAYI KARŞILIKSIZ OLARAK ESNAFIMIZA VERİYORUZ (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 2 grupta destek verileceğini belirterek, sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık, toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceklerini belirterek, "Böylece iki...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 2 grupta destek verileceğini belirterek, sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık, toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceklerini belirterek, "Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Milletin ve tüm İslam aleminin geride bırakılan Ramazan Bayramını tebrik eden Erdoğan, "Salgın sebebiyle gönlünüzce bir bayram idrak edemediğimiz açıktır. Dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetine karşı verdiğimiz mücadelenin tek amacı 84 milyon insanımızın her birinin sağlığını korumak, geleceğini güvence altına almaktır. Vefat sayısının 45 bine dayandığı, on binlerce insanımızın yoğun bakımlarda sıkıntılı günler geçirdiği yüz binlerce insanımızın hastanelerde tedavi gördüğü, 5 milyon 100 bini aşkın insanımızın bu illete maruz kaldığı bir ortamda başka türlü hareket edebilmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ ETABINI DAHA AYRINTILI ŞEKİLDE GÖRÜŞTÜK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanın sağlığını her şeyin önüne koymak milletin kendilerine verdiği sorumluluğun en başta gelen şartı olduğunun altını çizerek, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde hamdolsun salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kademeli normalleşme takviminin ilk etabını oluşturan mayıs ayının kalan günleri ile ilgili uygulama esaslarını İçişleri Bakanlığımız kamuoyuna duyurdu. Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını daha ayrıntılı şekilde görüştük, istişare ettik. Önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını milletimizle paylaşacağız. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağılara çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin tedbirlerine hassasiyetle uyumunu özellikle rica ediyorum" diye konuştu.'EN ZORU GERİDE BIRAKTIK'Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini bildiklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah en zorunu geride bıraktık bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz. Bir müddet daha dikkatli ve ihtiyatlı gitmek mecburiyetinde olduğumuzu da kabul etmek mecburiyetindeyiz" dedi. '661 MİLYAR LİRALIK BİR KAYNAĞI İNSANIMIZIN EMRİNE VERMİŞ OLDUK'Salgın sürecinde esnafa verdikleri ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşın faydalandığını söyleyen Erdoğan, "Merkezi yönetim bütçesi ile birlikte tüm bu nakdi ödemelerin tutarı şimdiden 134 milyar lira olarak gerçekleşirken bu rakam Haziran sonunda 181 milyar lirayı bulacaktır. Bankacılık sektörümüzün esnaflarımıza kobilerimize ihracatçılarımıza ve vatandaşlarımıza verdikleri kredileri Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla kolaylaştırdık. Bugüne kadar 400 bine yakın firmanın 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı aşmıştır. Ayrıca Tarım Kredi kooperatiflerinin esnafların mükelleflerin vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve borç yeniden yapılandırmaları ile her kesimden insanımızı rahatladık. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemelerinin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır. Böylece salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk" diye konuştu.'4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞI KARŞILIKSIZ OLARAK VERİYORUZ'Esnafa yönelik yeni bir destek programının müjdesini vereceğini belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Bu hibe programıyla salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta; kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular tuhafiyeciler, züccaciyeciler kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını belirterek, "Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."'YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 4 LİRAYA YÜKSELTTİK'Kuraklıktan zarar gördükleri belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceğini söyleyen Erdoğan, "2021 yılı alım fiyatları ise şu şekildedir; Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçen yıl ton başına bin 650 lira olan sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 lira, geçen yıl ton başına bin 275 lira olan arpa alım fiyatını da bin 750 liraya yükseltiyoruz. Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ortalama verimler dikkate alınarak ton başına hububatta 275 lirayı bakliyatta ise 9 yüz 10 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacaktır. Açıkladığımız alım fiyatları diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak. Farklı fiyatlandırma yapılmayacak aynı şekilde kabul edilecektir. Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon tonun üzerinde çay alımı yaparak destekleme ile birlikte toplamda iki milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmekleri biçmeleri, üretmelidir" diye konuştu.

Görüntü dökümü----------Erdoğan'ın açıklamaları

Haber:  Buğra OLAÇ/ANKARA, -


Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Kredi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRAYI KARŞILIKSIZ OLARAK ESNAFIMIZA VERİYORUZ (1) - Son Dakika


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