Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli Bölgeler...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İİT Bölgesindeki Kızılay
ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:26 Kaynak: İHA
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