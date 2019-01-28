Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli Bölgeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 Milyon Suriyeli Sığınmacının Ülkelerine Dönebileceği Güvenli Bölgeler...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "4 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönebileceği güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Kızılay, Politika
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