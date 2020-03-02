Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un salona gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un salona gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil."

Erdoğan: "Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu...

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:33 Kaynak: AA
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