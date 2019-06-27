Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka...

2 saat önce

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde mutlaka...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:13 Kaynak: AA
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