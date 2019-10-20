Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik"

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Davutoğlu, "Ben parti kurmayı çok mu istedim?" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem etti