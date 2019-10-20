Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik"
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