Cumhurbaşkanı Erdoğan: "405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkan Erdoğan: " Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir."

ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

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