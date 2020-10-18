Cumhurbaşkanı Erdoğan: "405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir"
18.10.2020 15:56
AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi Fotoğraf çekinilmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Fotoğraf çekinilmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılması
ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (6)
Cumhurbaşkan Erdoğan: "Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir."
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