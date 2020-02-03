Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır"

6 saat önce

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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