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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak AK Parti'den aday gösterilmedi, bağımsız aday olup seçimi kazandı ve yeniden AK Parti'ye katıldı İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup verdi Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması dikkat çekti