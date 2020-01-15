Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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