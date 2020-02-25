Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir."

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koronavirüs için yeterli tedbiri alıyor mu?" sorusuna yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Kerim'e söz verdiği telefonu gönderdi Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]