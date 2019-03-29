Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Milyon 300 Bin Haneye Doğalgaz Veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Milyon 300 Bin Haneye Doğalgaz Veriyoruz

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Çekmeköy, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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