Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
Emmy ödülünü alan Haluk Bilginer: Kendimden çok Türkiye için mutluyum Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 09:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]