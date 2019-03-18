Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman Orada Şehit Ediliyor, Bunların Cezası, Azami 15 Yıl Olacak.
26 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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