Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman Orada Şehit Ediliyor, Bunların Cezası, Azami 15 Yıl Olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman Orada Şehit Ediliyor, Bunların Cezası, Azami 15 Yıl Olacak.

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:43 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız? Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış Dünyaca Ünlü Şarkıcı Della Miles, Müslüman Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:09:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 Müslüman Orada Şehit Ediliyor, Bunların Cezası, Azami 15 Yıl Olacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]