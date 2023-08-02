Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 52 ile yeni emniyet müdürü atandı, 24 isim ise merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da görevden alınırken kulislerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zamanında göreve getirilen ve yakın ekibini oluşturan isimlerin tek tek değiştirildiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisine yakın isimlerle çalışmak istediği öne sürüldü.

ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınırken yerine Engin Dinç getirildi. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

SOYLU'NUN EKİBİNE NEŞTER

İçişleri bünyesinde yapılan önceki görevden alma ve atama haberleriyle birlikte emniyet müdürlerinin de değişmesi, kulislerde Bakan Yerlikaya'nın, Soylu'nun ekibi ile çalışma istemediği şeklinde yorumlandı. Özellikle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın, Soylu'ya yakın bir isim olduğu biliniyor.

Görevden alınarak merkeze çekilenler: