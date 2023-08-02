Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı

02.08.2023 11:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 52 ile yeni emniyet müdürü atandı, 24 isim ise merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da görevden alınırken kulislerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zamanında göreve getirilen ve yakın ekibini oluşturan isimlerin tek tek değiştirildiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisine yakın isimlerle çalışmak istediği öne sürüldü. Ankara Emniyet Genel Müdürü de görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 52 ile yeni emniyet müdürü atandı, 24 isim ise merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da görevden alınırken kulislerde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu zamanında göreve getirilen ve yakın ekibini oluşturan isimlerin tek tek değiştirildiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisine yakın isimlerle çalışmak istediği öne sürüldü.

ANKARA EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DE GÖREVDEN ALIDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre Servet Yılmaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alınırken yerine Engin Dinç getirildi. İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu Bursa Emniyet Müdürlüğüne; Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

SOYLU'NUN EKİBİNE NEŞTER

İçişleri bünyesinde yapılan önceki görevden alma ve atama haberleriyle birlikte emniyet müdürlerinin de değişmesi, kulislerde Bakan Yerlikaya'nın, Soylu'nun ekibi ile çalışma istemediği şeklinde yorumlandı. Özellikle Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın, Soylu'ya yakın bir isim olduğu biliniyor.

Görevden alınarak merkeze çekilenler:

  1. Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz,
  2. Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen,
  3. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz,
  4. Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar,
  5. Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz,
  6. Bayburt Emniyet Müdürü Ayhan Bodur,
  7. Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy,
  8. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan,
  9. Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,
  10. Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız,
  11. Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar,
  12. Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer,
  13. Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı,
  14. Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı,
  15. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne,
  16. Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş,
  17. Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut,
  18. Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu,
  19. Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu,
  20. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu,
  21. Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş,
  22. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan,
  23. Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz
  24. Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer.
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Son Dakika Hukuk Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı - Son Dakika
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