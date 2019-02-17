Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 Ay Artı 6 Aylık Askerlik Uygulaması) Bir Aylık Eğitimini Tamamlayıp 5...
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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