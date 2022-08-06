Kocaeli gündem haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur ve mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz." dedi.

İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Erdoğan, eskilerin söylediği, "Önce yoldaş sonra yol" anlamına gelen "Evvel refik, bade'l tarik" sözüne işaret ederek, kendileri milletle yoldaş oldukları için hak yolundan, hizmet yolundan, eser yolundan asla şaşmadıklarını ifade etti.

Erdoğan, kendilerine milleti değil de vesayeti, darbecileri, teröristleri, şu veya bu emperyalist güçleri yoldaş kılanların ise kesinlikle Türk milletiyle aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamış, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlar olduklarını söyledi.

Attıkları her adımda siyasetçisinden sözde aydınına pek çok kesimden serzenişler olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlar olacak. Mesela diyorlar ki 'Suriye'de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir.' Mesela diyorlar ki 'Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza şöyle çoraplar örülür.' Mesela diyorlar ki 'Kafkasya'da güç dengelerine dikkat etmeden destekler verirseniz başımız çok ağrır.' Mesela diyorlar ki 'Ekonomide bize dayatılan reçetelere uymazsanız başımıza taş yağar.' Ülkenin ve milletin menfaatine her konuda birileri, vekalet ettikleri kimlerse onlar adına benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar." diye konuştu.

Alanda bulunan katılımcı kadınların tezahüratları üzerine Erdoğan, "Maşallah. Hanım kardeşlerimizin coşkusu da bugün maşallah yerinde." ifadesini kullandı.

"Nice sabotajlara, tuzaklara, sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik, sapmadık, duraksamadık"

Konuşmasında "Peki biz ne yaptık?" sorusunu yönelten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızdan aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri halka halka çözerek, sırtımızdaki kamburları dirhem dirhem atarak, milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik. Nice sabotajlara, nice tuzaklara, nice sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik, sapmadık, duraksamadık."

Bu esnada, "AK Gençlik burada Reisinin yanında" diyerek kendisine seslenen gençlere Erdoğan, "Maşallah. Ben de sizin yanınızdayım." yanıtını verdi.

"Uyuşturucuyla olan mücadelemizi kimse inkar edemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi, bir yere geleceğim. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan, yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Fazla uzak değil. Yani '20 yıllık iktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede biz gerekeni yapmamışız' diyor. Hanımefendi, önce şunu bileceksin; bir defa bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Tayyip Erdoğan'ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Yok Captagonlar, yok şunlar, yok bunlar. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, şahsımın, bakanlarımızın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu-kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin. Önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada sulu-kuru uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur ve mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Ama hanımefendi, sen önce kendi çatının altındakileri düşün, onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir ve bu mücadeleyi, uyuşturucuyla olan mücadelemizi kimse inkar edemez."

"Darbe girişimleri dahil her yöntemi denediler." diyen Erdoğan, "Ama milletimizle birlikte, hazır mıyız?" sorusunu yönelterek, alandaki vatandaşlarla birlikte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Bu güçlü iradeyi kimsenin yenemediğini ve yenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte şu anda bu meydanda, resmi rakam, hamdolsun 70 bin kişi var. Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsızlık duyan iç ve dış çevrelerin hepsi de şimdi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde küresel ekonomik krizin ülkemize olan yansımalarının yol açtığı sıkıntılardan cesaret aldılar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin siyasi, askeri, diplomatik olarak en güçlü dönemini yaşadığı bir süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri de zaten yok. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, farklı kimliklerle etraflarına doluşturdukları beşinci kol elemanları, FETÖ'sünden PKK'sına, tüm terör örgütlerinin uzantıları, kifayetsiz ve kimliksiz siyaset tüccarları velhasıl Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar."

Gençlerin, "Deliler gibi aşığız sana." sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler, ben de sizlere aşığım. Bizim aşkımız birilerininkine benzemez. Biz farklıyız. ve bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez. Gerçi hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Ama olsun." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)