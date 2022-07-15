CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 6'LI MASADA ŞEHİTLERİMİZİN ESAMESİ OKUNUYOR MU?  (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele, omuz omuza yürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Erdoğan'a programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Programda konuşan Erdoğan, "Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamesi okunuyor mu? Onların derdi başka, onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele, omuz omuza yürüyorlar. Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan Harbi ile üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale Zaferi ile dağıtan milletimiz, milli mücadeleyle şanla, şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti. Kardeşlerim, cumhuriyetimizin milli iradenin üstünlüğü temeli üzerinde payidar olacağını 85 milyon hep birlikte 15 Temmuz dosta düşmana gecesi bir kez daha ispatladık. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Bugün şu karşımdaki topluluğa bakarak burada ne diyoruz? Türkiye aşkına bir kez daha ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber diyerek şu Saraçhane Meydanı'ndan tüm gönülleri titretiyorsak 15 Temmuz kıyamı sayesindedir" dedi.