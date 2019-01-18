Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Üniversiteye Rektör Atadı

39 dakika önce

TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Üniversiteye Rektör Atadı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi atandı.

Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Muhammed Şahin'in ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu yeniden bu göreve getirildi.

Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen'in atanması kararlaştırıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliklerine de "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi ve Tüzüğünün 4'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:01 Kaynak: AA

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