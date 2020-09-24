Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 04:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika


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