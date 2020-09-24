Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

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