Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Resmi Gazetede yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Bingöl Üniversitesi ile Doğuş Üniversitesi'ne yeni rektörler atadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:19
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