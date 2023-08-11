Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

"KANLARINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı
Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül, Politika, Güncel, Son Dakika

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