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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için de söylediler."
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