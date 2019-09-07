Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi...

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:45 Kaynak: AA
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