Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre takvimimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tadil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır."
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