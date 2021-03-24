AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar
Kongreyi takip eden gazeteciler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (5)
Erdoğan: "Siyasetin sadece geçmişle değil, bugünle sınırlı kalmaması; yarını, geleceği, umudu kucaklaması gerektiğine inanan bir mefkureye sahibiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '7. Olağan Kongremizi Türkiye için güven ve istikrar azmiyle topluyoruz' - Son Dakika