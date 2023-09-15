Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı

Son Güncelleme: 15.09.2023 03:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı. Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

ATAMA KARARLARI ŞU ŞEKİLDE:

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika


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