Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 75 Milyar Dolara Doğru Adımları Atmamız Lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakamdır. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartmayı teklik etti, bende memnuniyetle dedim"

"Yalnızca ülkemize yönelik uygulamaya konulan çelik ihracatımıza dair iki kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Genelleştirilmiş tercihler sistemi uygulamasında başlatılan inceleme sürecinin de bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Bu tür haksız uygulamalara karşı biz de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde önlemler aldık"

"Türkiye'ye pazar olarak bakmaya devam etmek anlayışı, bazı istisnalar dışında bunu müttefiklik anlayışına yakıştıramıyorum. Gelin ortak yatırımlar yapalım"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakamdır. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartmayı teklik etti, bende memnuniyetle dedim" dedi.

ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm olumsuz şartlara rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ettiğini söyledi.

"75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım"

Türkiye'nin gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın satılma gücüne göre en büyük 13., Avrupa'nın en büyük 5. ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin bu gayretin en büyük göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de bin 800'ün üzerinde Amerikan firmasının faaliyet gösterdiğini, bu firmaların son 16 yılda 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini kabul edemeyiz. Bu iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakamdır. Bu hususu daha önce Başkan Trump'un da dikkatine getirdim. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartmayı teklik etti, bende memnuniyetle dedim. Öyleyse şimdi başta sizler olmak üzere 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Türkiye'nin 2018 de 40 milyon dışarıdan, 6 milyon da yurt dışındaki vatandaşlardan olmak üzere 46 milyon turist çekildiğini belirten ve ABD'den gelen turist sayısının 1 yoıl aradan sonra yeniden 450 bine ulaştığının altını çizen Erdoğan, "40 milyona bulan yabancı turist sayısı içinde bu rakamın çok düşük kaldığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ticaret hacminin artırılmasının önündeki engellerden en önemlisinin ABD tarafından uygulanan ticaret politikası önlemleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yalnızca ülkemize yönelik uygulamaya konulan çelik ihracatımıza dair iki kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Genelleştirilmiş tercihler sistemi uygulamasında başlatılan inceleme sürecinin de bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Bu tür haksız uygulamalara karşı biz de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde önlemler aldık. Aynı zamanda konuyu Dünya Ticaret Örgütüne taşıdık. Örgüt başvurumu değerlendirdi ve Türkiye'yi haklı buldu. Aldığımız tedbirlerin yatırımcılara, iş dünyasına zarar vermemesi için azami derecede dikkat ediyoruz. İki ülke arasında meydana gelen gelişmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımları olumsuz etkilememesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla Amerikan firmasının Türkiye'de yatırım yapmasını, uluslararası yatırımları teşvik bağlamında sağlanan kolaylıklardan daha çok faydalanmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, savunma sanayinde Amerika ile Türkiye'nin ortak yatırımlara girişmesini çok önemsediklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'ye pazar olarak bakmaya devam etmek anlayışı, bazı istisnalar dışında bunu müttefiklik anlayışına yakıştıramıyorum. Gelin ortak yatırımlar yapalım, 82 milyon nüfusu aşmış bir Türkiye var, beyin gücü güçlü bir Türkiye var. Öyleyse müşterek bazı yatırımlara girmek, özellikle savunma sanayi ve uzay çalışmalarına yönelik, çok isabetli olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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