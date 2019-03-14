Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta Seçimler Öncesinde Kadınların Arkasına Saklanarak Adeta Siyasi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta Seçimler Öncesinde Kadınların Arkasına Saklanarak Adeta Siyasi...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.' Eğer siz bir yerde bu işi açık tutarsanız, ondan sonra da bunun önüne geçemezsiniz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart, Güncel
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