Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta Seçimler Öncesinde Kadınların Arkasına Saklanarak Adeta Siyasi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " 8 Mart
'ta seçimler öncesinde kadınların arkasına saklanarak adeta siyasi bir kumpanya düzenlemeye kalktılar ve bu özgürlük değil, biz buna tabii ki dedik ki 'Asla müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz.' Eğer siz bir yerde bu işi açık tutarsanız, ondan sonra da bunun önüne geçemezsiniz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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