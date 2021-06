Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 milyar insanın kaderi 5 ülkenin insafına bırakılamaz (2) - Son Dakika

AÇILIŞ KONUŞMASI BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN

Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün dünya siyasetinin yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu belirterek, 2019 yılında temelini attıkları forumun gözlerini zorlu ama umutlu bir dünyaya açtığını, zor ile umut arasındaki köprüyü ise ortak düşünce ve ortak hareketin oluşturacağını söyledi. Küresel salgına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef çok insanımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Acımız kadar ümidimiz de büyük. Tarihte hiçbir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi. Türkiye'den Almanya'ya giden iki değerli bilim insanının başarısı, yabancılara iflah olmaz bir husumet ve korkuyla bakan kesimlere de ders oldu" dedi.

'GÜÇ DENGELERİNDE SÜREKLİ DEĞİŞİM VAR'Devletler ve milletler arası ilişkilerin en akışkan, en belirsiz dönemlerinden birinin yaşandığına değinen Çavuşoğlu, "Sınamaları, risk ve tehditleri küçümseyemeyiz. Güç dengelerinde sürekli bir değişim var. Devletler iş birliği yanında bir rekabet, hatta mücadele halinde. Güçlü bir türbülansta ayakta durmaya çalışan bir uluslararası sistemin çığlıklarını duyuyoruz. İnsanoğlu hala adaletsizlik, açlık, kuraklık, çatışma, düzensiz göç ve salgın hastalıkların pençesi altında inliyor" diye konuştu.'DIŞ POLİTİKA AKTÖRLERİ TARİH İÇİNDE ÇOK DEĞİŞMEDİ'Popülizm, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının yükseldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "İklim değişikliği, terörizm hala hepimizi sınıyor. Başlayan çatışmalar da sonlandırılamıyor. Temel dış politika aktörleri tarih içinde çok değişmedi ancak paydaşlar çoğaldı. Sivil toplum, yardım ve düşünce kuruluşları, iş dünyası, medya, sanat ve bilim çevreleri artık diplomasinin etkin oyuncuları. Diplomasi bu çalkantılı ve çok paydaşlı dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir siyaset aracı" dedi.'EN BÜYÜK 5'İNCİ HARİCİYE TEŞKİLATI'Türkiye'nin liderler ve büyükelçiler düzeyinde dünyanın her köşesinde sorun çözmeye çalışan girişimci bir diplomasi uyguladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye, en zor coğrafyalar dahil dünya üzerinde uzman kadrolara emanet ettiğimiz 252 temsilcilik ile en büyük 5'inci hariciye teşkilatına sahip" diye konuştu.Dış politika ve diplomasinin durağan değil dinamik bir siyaset alanı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yaklaşımlarımızı, enstrümanlarımızı, aktörlerimizi, girişimlerimizi, platformlarımızı gözden geçirmek zorundayız. Gerektiğinde bunları yenilemeye ve çeşitlendirmeye mecburuz. Bu yüzden diplomasiyi, siyah beyaz, ağır çekim, sessiz bir film gibi değil, 3 boyutlu bir renk cümbüşü olarak görmek ve kurgulamak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendiğimiz de budur. Dış politika aynı zamanda bir düşünce ve inovasyon alanıdır çünkü diplomasi zihinlerde başlar" dedi. 'ADF YENİ ORTAM, YENİ SAHNE SUNUYOR'Rekabetçiliği değil uluslararası iş birliğini öne çıkardıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Çünkü birlikte düşünmeden birlikte harekete geçemeyeceğiz. Birlikte harekete geçmeden de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulamayacağız. Antalya Diplomasi Forumu (AFD) birlikte düşünme ve hareket tarzları geliştirmek için diplomasi dünyasına yeni bir ortam, yeni bir sahne sunuyor. Antalya Diplomasi Forumu henüz daha ilk fiziksel toplantısını dahi yapmadan tanınmış, hatta belirli bir ivme kazanmış dünyanın ilk ve tek diplomasi ve düşünce platformu" dedi.25 OTURUM DÜZENLENECEKADF'deki oturumlarda dış politika aktörleri olarak kadın ve gençleri öne çıkaracaklarını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Forumun bu ilk buluşmasında 25 oturum düzenleyeceğiz. Bunların ikisi liderler forumu şeklinde olacak. Bu oturumlarda bazen yüzümüzü küresel ortama çevirerek tüm insanlığı ilgilendiren ortak eğilimlere bakacağız. Bazen de yakın coğrafyamızdaki bölgesel konulara odaklanacağız. 3 gün boyunca güncel sorunlara hangi yeni yaklaşımları getirebileceğimizi birlikte tartışacağız ve tabi dış politika aktörleri olarak kadın ve gençleri öne çıkaracağız."'AFRİKA, ASYA VE AVRUPA'NIN GÜÇLÜ VARLIĞINI HEDEFLEDİK'Forumda farklı kesimlerin fikirlerini buluşturmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'na sadece bugünün değil yarının liderleri olacak gençlerimizi de davet ettik. Farklı coğrafyaların kendine has ses, düşünce ve deneyimlerini de bir araya getirmek istedik. Özellikle Afrika, Asya ve Avrupa'nın güçlü varlığını hedefledik çünkü dünyanın dinamikleri bu kıtalara özel bir ilgi göstermemizi gerektiriyor" diye konuştu.'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAMI BURADA VÜCUT BULDU'ADF'de uluslararası sorunların çözümü için inovasyon peşinde olacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Dünya sathında her 5 dışişleri bakanından 1'i şu anda Antalya'da. Yani bir Birleşmiş Milletler ortamı burada vücut bulmuş durumda. Hep birlikte Antalya'da toplanan bu zihinsel birikim ve enerjiyi kullanıp, diplomasinin değişmeyen ilke ve yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlar ile birleştireceğiz. Uluslararası sorunların yani hepimizin ortak sorunlarının çözümü için inovasyon peşinde olacağız. Çağrımıza olumlu yanıt veren hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.İKİLİ GÖRÜŞMELERADF'nin ilk gününde Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ve Ürdün eski Başbakanı Awn Hasawne ile görüşme yaptı.BELEK'TE CUMA NAMAZIÖte yandan forum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, cuma namazını Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camii'nde kıldı. Erdoğan, cami giriş ve çıkışında halkı selamladı.

