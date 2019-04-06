Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya Gidecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına katılmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya Gidecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına katılmak üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile  Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı  Vladimir Putin'in bas¸kanlıklarında du¨zenlenecek U¨st Du¨zey I·s¸birligˆi Konseyi 8'inci Toplantısına ilgili bakan ve yetkililerin katılacağı belirtildi. Toplantıda, Tu¨rkiye-Rusya ikili ilis¸kilerinin tu¨m boyutlarıyla ve kapsamlı s¸ekilde ele alınacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Go¨ru¨s¸meler sırasında, Suriye bas¸ta olmak u¨zere bo¨lgesel ve uluslararası meseleler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması o¨ngo¨ru¨lmektedir. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlas¸maların imzalanması da planlanmaktadır. Sayın Cumhurbas¸kanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Sayın Putin, Konsey Toplantısı c¸erc¸evesinde, Tu¨rk ve Rus is¸ insanlarıyla bir araya geleceklerdir. O¨te yandan, Moskova'daki du¨nyaca u¨nlu¨ Bols¸oy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Tu¨rkiye ve Rusya Federasyonu'nda kars¸ılıklı olarak ilan edilen 2019 Ku¨ltu¨r ve Turizm Yılı'nın ac¸ılıs¸ına ev sahipligˆi yapacaktır."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:40 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu, Güncel
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