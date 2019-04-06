Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'yı Ziyaret Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'yı Ziyaret Edecek

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirmek üzere, 8 Nisan'da Moskova'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'yı Ziyaret Edecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirmek üzere, 8 Nisan'da Moskova'yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına, ilgili bakanlar ve yetkililer de katılacak. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ve kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Ayrıca görüşmeler sırasında, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve muhtelif anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, konsey toplantısı çerçevesinde Türk ve Rus iş insanlarıyla bir araya gelecek. Ayrıca, Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm yılının açılışına ev sahipliği yapacak.

(Emin Kuvat/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:31 Kaynak: İHA

Düzey, Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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