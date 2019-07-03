Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı

1 saat önce

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na hediye takdim edilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mezun olan öğrencilere belgelerini ve hediyelerinin verilmesi Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA...

- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na hediye takdim edilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mezun olan öğrencilere belgelerini ve hediyelerinin verilmesi
Hatıra fotoğrafı çekilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:27 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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