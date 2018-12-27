Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Üniversiteye Rektör Atadı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Üniversiteye Rektör Atadı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararlara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: AA

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