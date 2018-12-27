Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Üniversiteye Rektör Atadı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: AA
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