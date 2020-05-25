Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Partisinin 81 il teşkilatı ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle bayramlaşan Erdoğan, öğrencilerin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaştırdıklarının, ilk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiklerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

Sağlık ve adalet alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttığımızı anlatmalıyız. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan alt yapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim, savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkarttığımızı anlatmalıyız. İstinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkına, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptığımızı anlatmalıyız."

"Hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız"

Güvenlik alanında yürüttükleri çalışmaları da anlatan Erdoğan, " PKK, YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemize saldırması için beslenip, büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli Savunma, İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız." diye konuştu.

Ulaştırma ve alt yapı çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğuna 21 bin kilometre ilave ile 27 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu 1.346 kilometre ilave ile 3 bin 60 kilometreye çıkardıklarının anlatması gerektiğini vurguladı.

Karayolları üzerindeki tünellerin sayısını 298 ilave ile 381'e, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttiklerinin de anlatılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, " Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere Kanal İstanbul'u ekleyeceğimizi anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp, sahiplerine teslim ettiklerinin anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimini sürdüreceğimizi anlatmalıyız. Son dönemdeki en önemli projemiz olan 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapacağımızı anlatmalıyız. Enerjide kurulu gücümüzü 57 bin megawatt ilave ile 92 bin megawatta yükselttiğimizi anlatmalıyız. Son iki yılda kullanıma aldığımız kurulu gücün yüzde 73'ünün yenilenebilir enerjiye dayalı olduğunu anlatmalıyız."

Türkiye'nin, savunma sanayiden spora, turizmden dış politikaya kadar her alanda benzer başarı öykülerine sahip olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunları her platformda her fırsatta her vesileyle anlatmalıyız. Hizmetten nasibini alamamış olanların, yerli ve milli her şeye düşmanlık sergileyerek ayakta kalma çabasını ise milletimizin takdirine bırakacağız. Milletimizin özellikle bize olan güvenine ve yeri geldiğinde canı pahasına verdiği desteğe layık olduğumuz için Rabbi'mize hamd ediyoruz.

Depremden salgına, Suriye ve Libya'daki gelişmelere kadar pek çok sınamayı yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde güçlü bir şekilde göğüslemeyi başardık. Milletimize çok iyi bir şekilde anlatmamız gereken hususlardan biri de budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Hep birlikte, hasbi bir şekilde, buraya dikkat edin hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştığımız ve elimizden gelen çabayı gösterdiğimizde, milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolculuğumuzda bir sonraki hesap verme vakti olan seçimlere kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok."

(Bitti)

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı: (2) - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı: (2) - Son Dakika
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