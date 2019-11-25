Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir
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Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledirKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde, Türk askerlerine seslenerek, '82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir

Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde, Türk askerlerine seslenerek, '82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir. Katar'ın eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak için Katar'dasınız. Varlığınızla Katarlı kardeşlerimizin huzurunun teminatı oldunuz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Türk-Katar Birleşik Müşterek Komutanlığı'nın bölgeye olan katkısını vurgulayan Erdoğan, 'Varlığınızla Katarlı kardeşlerimizin huzurunun teminatı oldunuz. Bizler tarihimizin hiçbir döneminde dostlarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayız. Körfez bölgesinin barış ve istikrarına büyük önem atfediyoruz. Sizlerin buradaki varlığı sadece kardeş Katar'ın değil bütün körfez bölgesinin istikrarına ve barışına da hizmet etmektedir' ifadelerini kullandı.

Türkiye-Katar ilişkilerinin omurgasının askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki işbirliği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 'İmzaladığımız yeni anlaşmalarla iş birliğimizi daha da perçinledik. Askeri, güvenlik, savunma sanayi alanındaki münasebetlerimiz ikili ilişkilerin omurgasını oluşturuyor. Sizler, çok yönlü iş birliğimizin sahadaki en net nişaneleri durumundasınız. Katar'ın eğitim ve öğretim alanındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız. Katar'daki üssün kapatılmasını talep edenler, Katar'ın kara gün dostumuz olduğunu hala idrak edemeyenlerdir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı erdoğan 82 milyonun her ferdinin duası daima sizinledir

Katar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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