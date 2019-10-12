Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, 'Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:54 Kaynak: AA
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