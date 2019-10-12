Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 aylık Muhammed'in ailesine, "Rabb'im sabrımızı arttırsın ama o yavrumuzun kanını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Operasyonu durdurun" çağrılarına yanıt: Durdurmayacağız Cumhurbaşkanı erdoğan'dan a milli takım'a tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 aylık Muhammed'in ailesine: Kanını yerde bırakmayacağız Barış Pınarı Harekatı'nda 4. gün! MSB: Kahraman Komandolarımız Rasulayn'da