Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. "

Suriye Milli Ordusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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