Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. "

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz