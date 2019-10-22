Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur. "
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