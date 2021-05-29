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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı

29.05.2021 21:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı

İSTANBUL - İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldı.

İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Programa video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 568. Yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyerek "Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, İstanbul'u fethedip, milletimizin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimiz, kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası Okçuluk yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. ya Hak diyerek attıkları okları ile Fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde, çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivalidir" dedi.

Salgın şartlarından dolayı programın istenilen coşkuyla gerçekleştirilemediğini belirten Cumhurbaşkanı "Fetih Kupası'nda somutlaşan fetih heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray ile Avrasya Tüneli ile metrolarıyla, parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'u geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri, hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz. Vakfımız bünyesindeki gençlerimizin Malazgirt'ten İstanbul'a oradan yurt dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmaları ile özellikle gurur duyuyoruz. Gençlerimiz ile birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak, adım adım büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan, işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı, bugün İnsanız Hava Araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da, tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin, ona yüklediği misyonun hassasiyeti ile yürütüyoruz. Ok meydanına abdestsiz girilemeyişi, müsabakalara mutlaka besmele ile başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında, ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleri ile bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalmayacağı gibi, inanç ve kültür kökleri ile bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel sanat ve spor dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe, geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstanbul, Okçular, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Fetih Kupası Ödül Töreni'ne video konferans ile katıldı - Son Dakika


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