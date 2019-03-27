Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "95 Yıllık CHP'yi 9 Senede Kandil'in, Pensilvanya'nın Kuklası Yapan Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "95 Yıllık CHP'yi 9 Senede Kandil'in, Pensilvanya'nın Kuklası Yapan Bir...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in, Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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