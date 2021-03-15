Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulacak toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını Bursalı gençler taşıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 18 Mart'ta sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Balıkesirli atletler tarafından Bursalı sporculara teslim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale- Ankara 24. Zafer Koşusu'na katılan Balıkesir'in Gönen ilçesinden bir grup gencin getirdiği emanetlerin teslimi için Karacabey ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir öğrencinin şiir okuduğu törende emanetler, Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş tarafından, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt'tan alınarak Karacabeyli sporculara verildi.

Törene, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Emanetler, Bilecik ve Eskişehir'de de taşınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere Ankara'ya ulaştırılacak.