Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Mayıs İlkokulu Öğrencilerinden Hediye
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri tarafından verilen hediyeyi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 19 Mayıs
İlkokulu öğrencileri tarafından verilen hediyeyi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmak için TBMM'ye geldi. Erdoğan'a bu sırada kendisini bekleyen 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri kaşkol hediye etti. Erdoğan çocuklarla ve öğretmenlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok