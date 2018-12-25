Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Mayıs İlkokulu Öğrencilerinden Hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Mayıs İlkokulu Öğrencilerinden Hediye

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri tarafından verilen hediyeyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 19 Mayıs İlkokulu Öğrencilerinden Hediye, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri tarafından verilen hediyeyi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşmak için TBMM'ye geldi. Erdoğan'a bu sırada kendisini bekleyen 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri kaşkol hediye etti. Erdoğan çocuklarla ve öğretmenlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, 19 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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