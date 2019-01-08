Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 Başdanışman, 2 Danışman

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ahmet Minder
ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı Cumhurbaşkanı
Başdanışmanlığı'na, Mariam Kavakcı ile Serkan
Taranoğlu'nu ise Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın gerçekleştirdiği atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na Mariam Kavakcı ile Serkan Taranoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyeliği'ne Prof. Dr. Abdullah Kahraman
, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet
Yıldırım atandı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan genel müdür
yardımcılıklarına Halit Küçükünal ve Bahtiyar Sazlık, Adli Tıp Kurumu
8'inci Adli Tıp
İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne Prof. Dr. Mustafa Ercüment Aksoy, 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliği'ne ise Doç. Dr. Bahri Teker getirildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu
, Hurşit Yıldırım
ve İhsan Uğur Delikanlı'yı, Milli Savunma Bakanlığı
müfettişliklerine Abdullah Fatih Yavuztürk
, Arif Doruk Öztürk, Emre Kuloğlu, Kenan Akbayır
, Necmettin Mehrekula, Osman Öztürk
, Resul Arslan
, Sabri Uzun, Selçuk
Şakar ve Sezer Çalışkan'ı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na da Ali Uygun
'u atadı. - Ankara