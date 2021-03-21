Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi
21.03.2021 13:21
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "We Love Erdoğan" sürprizi Geçtiğimiz günlerde ABD'de bilboardlara asılan afişlere tepki olarak başlayan "We Love Erdoğan" akımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarla büyümeye devam ediyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 Mart sürprizi
Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "We Love Erdoğan" sürprizi
ANKARA - Geçtiğimiz günlerde ABD'de bilboardlara asılan afişlere tepki olarak başlayan "We Love Erdoğan" akımı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mesajlarla büyümeye devam ediyor. En anlamlı mesaj ise down sendromlu çocuklardan geldi.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Ankara İl Başkanı Hakan Özcan Han ile birlikte eğlenceli bir gün geçiren down sendromlu gençler ve çocuklar, bir de sürprize imza attı. Down sendromlu çocuklar ve gençlerle sık sık bir araya gelen ve down sendromu konusunda hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmayan gençler, Cumhurbaşkanına olan sevgilerini Özcan ile birlikte ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan" mesajı vererek gösterdiler.
Son Dakika F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi Yol kenarında kafası bedeninden ayrılmış cansız beden bulundu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı