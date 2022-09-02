Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye

02.09.2022 22:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023 haziran seçimlerindeki zaferin nişanesi olarak '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023 haziran seçimlerindeki zaferin nişanesi olarak '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından günün anısına 2023 seçiminde elde edilecek zaferin nişanesi olarak '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi. Haziran 2023 Pazartesi tarihli gazetenin manşetinde, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin elde ettiği zafere vurgu yapıldı. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen 2. Yüzyıl adı verilen gazetede; "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami'nde şükür namazı, 6'lı masa paramparça" şeklindeki başlıklar dikkat çekti. Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın "Hep Birlikte Türkiye'yiz" mesajını verdiği balkon konuşmasına geniş yer verilirken, gazetenin arka sayfasında da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, AK Parti, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den anlamlı hediye - Son Dakika
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