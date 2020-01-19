Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, kalacağı Ritz Carlton Otel'in önünde kendisini bekleyen vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra otele giriş yaptı.


Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor. - BERLİN

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerginlik sonrası bir ilk! Erdoğan ve Macron arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz AK Partili Hakkı Köylü, hakkında çıkan kumar iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]