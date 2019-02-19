Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anlamlı Hediye
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyaretinde Altıeylül Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı, Erdoğan'a "Korkma, Allah bizimle beraberdir" yazılı tablo hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Balıkesir
ziyaretinde Altıeylül
Belediye Başkanı ve adayı Hasan Avcı
, Erdoğan'a "Korkma, Allah bizimle beraberdir" yazılı tablo hediye etti.
Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Balıkesir ziyaretinde sürpriz yaparak anlamlı bir hediye verdi. Tabloyu Erdoğan'a hediye eden Başkan Avcı, sürpriz yaptı. Anlamlı tablo için Avcı'ya teşekkür eden Erdoğan, Avcı'nın üç oğlundan biri olan ve karşılamada yer alan Yavuz Selim
'i de severek sohbet etti. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:39 Kaynak: İHA
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