Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar'da yoğun ilgi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar'da yoğun ilgi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar'da yoğun ilgi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi. Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
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