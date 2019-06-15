Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar'da yoğun ilgi
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ziyaret ettiği Bağcılar
'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi. Tacikistan
dönüşü Bağcılar Belediyesi
'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.
(İHA)
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