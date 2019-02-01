Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cami Açılışında Yoğun Sevgi Gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami açılışında yoğun sevgi gösterisiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için yeni ibadete açılacak olan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cami açılışında yoğun sevgi gösterisi



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için yeni ibadete açılacak olan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'ne geldi. Cami girişinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, el sıkışmak için birbiriyle yarıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cuma namazını kılmak için Üsküdar Burhaniy'de yeni ibadete açılacak olan Hacı Harun Ekşi Camii'ne geldi. Cami girişinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmak için birbiriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Cuma namazını kılmak için camiye girdi.

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