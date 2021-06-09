Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti arasındaki restleşme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine biz bu ülkeyi terk edemeyiz" sözlerine, "Söz uçar icraat kalır" adlı video ile yanıt veren İmamoğlu'ndan AK Partilileri kızdıracak yeni bir paylaşım daha geldi.

"HER YAĞMURDA SU BASAN İSTANBUL'U DEVRALDIK"

Twitter hesabından vatandaşlarla yapılan söyleşiyi paylaşan İmamoğlu, videonun üzerine ise şu notu düştü:

Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık. Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük, çözüyoruz.

AK PARTİ'NİN VERECEĞİ CEVAP MERAK EDİLİYOR

İmamoğlu'nun paylaşımın ardından gözler yeniden AK Parti cephesine çevrildi. AK Parti'nin İstanbul yöneticilerinden ya da Genel Merkez'den İmamoğlu'na yanıt verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

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