Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi Güven Mektubu takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi Güven Mektubu takdim etti
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