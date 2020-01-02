Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi Güven Mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi Güven Mektubu takdim etti

Cumhurbaşkanı erdoğan'a cezayir büyükelçisi mourad adjabi güven mektubu takdim etti

Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:47 Kaynak: DHA
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