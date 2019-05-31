Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:49 Kaynak: İHA
'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan
Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı, gün içinde çalışmalarını sürdürmek üzere Mimar Sinan Camii'nden Vahdettin
Köşkü'ne geçti.
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