Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı, gün içinde çalışmalarını sürdürmek üzere Mimar Sinan Camii'nden Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sevgi seli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mimar Sinan, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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