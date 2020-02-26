Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı

17 dakika önce

Türkiye'nin en fazla bal üretilen ili Ordu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı, System.String[]

Türkiye'nin en fazla bal üretilen ili Ordu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak bal ikram edildi.


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve Gürgentepe İlçe Başkanı Mevlüde Töngel Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Grup Toplantısını takip etti. Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen partililer, Türkiye bal üretiminde birinci sırada olan Ordu balı ikram etti.


AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde arıcılık kararnamesi ile balda aromalı şurup kullanılmasını yasakladığını hatırlatarak, "Hem balda alınan bu karara karşı teşekkürümüzü belirtmek hem de doğum gününü kutlamak amacıyla sayın Cumhurbaşkanımıza bal hediye ettik" dedi. - ORDU

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi Ordu balı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]